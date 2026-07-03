Belagavi: ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು! ಧರ್ಮದ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ಯಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ?

Belagavi: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೂ (Swamiji) ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವೇ? ಧರ್ಮದ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ಯಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ..? ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆಯಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯ ಯಮಕನಮರಡಿಯಲ್ಲಿ (Yamakanamaradi) ಮಠದ ಶ್ರೀಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಣಸಿಕೊಳ್ಳಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಮಕನಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು..? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು!
ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯಮಕನಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾವೇ ನಡೆದಿದೆ. ಹುಣಸಿಕೊಳ್ಳಮಠದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಠದ ಸುತ್ತಲೂ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ (Siddhabasava Swamiji) ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಪವಿತ್ರವಾದ ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೆ, ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡೆದು, ಅವರ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಾಗೂ ಮಠದ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8 ಜನರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್!
ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮತ್ತು ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆನಂದ ಮೇದಾರ, ರತ್ನಾ ಮೇದಾರ, ಮಂಜುನಾಥ, ಪ್ರವೀಣ್ ಮೇದಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಯಮಕನಮರಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕಥೆ ಏನು? ಮಠದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಹೋದವರ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನಿನ ಭಯ ಇಲ್ವಾ? ಪೊಲೀಸರು ಈ ಎಂಟು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಜೈಲಿಗಟ್ಟುತ್ತಾರಾ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ..