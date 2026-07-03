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Belagavi: ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು! ಧರ್ಮದ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ಯಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ?

ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹುಣಸಿಕೊಳ್ಳಮಠದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನೇ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ​ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಹೇಗಿತ್ತು? ಯಮಕನಮರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು..? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 03, 2026, 04:29 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:29 PM IST
Belagavi: ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇಲೆಯೇ ಹಲ್ಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು! ಧರ್ಮದ ನಾಡಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ಯಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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