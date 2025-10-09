14ದಿನಗಳ ಹಸುಗೂಸಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ 'ಭ್ರೂಣ' ಹೊರತೆಗೆದ ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು

Baby In Newborn Womb: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆ ಅಪರೂಪದ ಮಗು ಜನನವಾಗಿತ್ತು. ಜನನವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವಾಗ 14 ದಿನದ ಕಂದನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಇದೆ ಎಂಬುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಸುದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು, ಈಗ ಹಸುಕೂಸಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ಕ್ಕೆ ಕುಂದಗೋಳ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಹೆರಿಗೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಆ ತಾಯಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಜನನವಾಯಿತು. ಆಗ ಮಗವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು 'ಭ್ರೂಣ' ಇದೇ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಕೂಡ.
ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗು ಹೊರತೆಗೆದ ವೈದ್ಯರು:
ಇದೀಗ ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು 14 ದಿನಗಳ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಇಂದು ಆಪರೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭ್ರೂಣವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಾಗ್ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬೆನ್ನು ಹುರಿ, ಚರ್ಮ, ಕರುಳು ಮತ್ತು ಕೈ-ಕಾಲುಗಳಿದ್ದದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿಎಂಎಸ್ಎಸ್ವೈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ. ರಾಜಾಶಂಕರ ಎಸ್. ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ, ಮಗುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಗುವನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು ಆರಾಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾ. ಈಶ್ವರ ಹೊಸಮನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮಗವನ್ನು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಪಿಂಡವನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಜಿಯಂನಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ರೀತಿ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರುವ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸತೇನಲ್ಲ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ 200 ಮಕ್ಕಳು ಜನನವಾಗಿವೆ.
