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ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ; ನಾಯಕರ ಸಾಥ್‌ನಿಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ

Bjp padayathre Ballary chalo : ಬಿಜೆಪಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದೆ. ಏಳನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಪ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಾಟಿ ಸಂಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಾಯ್ತು. ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ನಡೀತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೀರಿ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ತಿದ್ದು, ಕೇಸರಿ ನಾಯಕರ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 07, 2026, 07:06 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 07:06 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ; ನಾಯಕರ ಸಾಥ್‌ನಿಂದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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