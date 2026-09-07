Bjp padayathre Ballary chalo : ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ತಲುಪುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯೇ ಕಂಪ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಏಳನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಂಪ್ಲಿಯಿಂದ ಸಂಡೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಳೇ ದರೋಜಿವರೆಗೆ 20 ಕಿಮೀ ಸಾಗಿತು.
ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಜತೆಗೆ ಎಮ್ಎಲ್ಸಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ, ಎನ್ ರವಿಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ರಾಜುಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಸಂಸದ ತೆಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹ ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಜತೆಯಾದ್ರು, ವಿಜಯೇಂದ್ರರ ಜತೆ ಸೇರಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡುವೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹಿಡಿದು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಾಯಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು, ನೃತ್ಯ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರು
ಎಂದಿನಂತೆ ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಾಪ್ರಕಾರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಮೆರಗು ತಂದಿದ್ವು. ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೂ ಮುನ್ನ ಕಂಪ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಿ ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ವೀರಶೈವ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಬಿಡದಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಕುಶಲೋಪರಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೂ ಅಜ್ಜಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ರು. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಅಂತಾ ಅಜ್ಜಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ರು. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರರಿಗೆ ಹೂಹಾರ ಹಾಕಿ, ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಇಂದೂ ಕೂಡಾ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಜೆನ್ ಝೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತಾಡಿದ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮರುಕಳಿಸಿದೆ.ರೈತರು, ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರ ಇರುವ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಜನಾಂದೋಲನವಾಗಿದೆ.ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕೀಯದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಈ ಭಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು, ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕಪಟ ನಾಟಕ, ಜನ ಅವುಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಸಿಎಂ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ, ಸಂಸದ ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು.
ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಮಾತಾಡಿ, ಹಿಂದೆ ಮುಡಾ ಪಾದಯದತ್ರೆ ಯಶಸ್ಸಾಗಿತ್ತು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 14 ಸೈಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಂಪುರ್ಣವಾಗಿ ವಿಜಯೇಂದ್ರಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ರಾಮುಲು, ಈ ಭಾಗದ ನಾಯಕರು ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಹೆಲ್ತ್ ಕಿಟ್ ಅಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಇಇ ಅಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ನಡೆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಇಬ್ರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರಲಿದೆ ಅಂದ್ರು. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಸಹ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರು..
ಇಂದಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಒಟ್ಟು 140 ಕಿಮೀ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಇನ್ನುಳಿದಿರೋದು ಕೇವಲ 45 ಕಿಮೀ. ಇನ್ನೆರಡು ದಿನವಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾರ್ ಗರ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ.