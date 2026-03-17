Hubli News: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಜಾಫರ್, ಅಮ್ಜದ್, ಜಬಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಎಲ್ಇಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ (ಮಾರ್ಚ್ 16) ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು (ಜಾಫರ್, ಅಮ್ಜದ್, ಜಬಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್) ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯ್ ವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಗಳ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಬಂದ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಚಾಲಕ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ (ಸೋಮವಾರ) ಈತ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೋಮ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಹೊರ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾಲ್ವರು ಸಹ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾದ ಅಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಜಾಫರ್, ಅಮ್ಜದ್, ಜಬಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸದ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.