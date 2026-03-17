English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಕೆಮಿಕಲ್‌ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೀನರಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

Hubli News: ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Mar 17, 2026, 01:54 PM IST
  • ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ನಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಕಾರ್ಮಿಕರು
  • ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 5 ಜನರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

    ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು

Trending Photos

camera icon9
Weekly Horoscope
camera icon6
Puneeth Rajkumar
camera icon5
Sun transist
camera icon5
8th Pay Commission
Hubli News: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿರುವ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಜಾಫರ್, ಅಮ್ಜದ್, ಜಬಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಎಲ್ಇಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಡ್ರೈವರ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಮಂದಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ದೇಶಪಾಂಡೆ ನಗರದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ (ಮಾರ್ಚ್‌ 16) ತಡವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ದ ನಾಲ್ವರು (ಜಾಫರ್, ಅಮ್ಜದ್, ಜಬಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್) ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಿಟಕಿ, ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು  ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಯ್ ವುಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಮಿಕಲ್‌ಗಳ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಾಗಿಲು, ಕಿಟಕಿ ಬಂದ್ ಆದ ಕಾರಣ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರೊಂದಿಗೆ ಅಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಚಾಲಕ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ. ನಿನ್ನೆ (ಸೋಮವಾರ) ಈತ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರೋಮ್‌ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ನಾಲ್ವರು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೊರೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಹೊರ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾಲ್ವರು ಸಹ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಾದ ಅಲೀಮ್ ಖಾನ್ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಜಾಫರ್, ಅಮ್ಜದ್, ಜಬಿ ಹಾಗೂ ಹೈದರ್ ಎಂಬ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸದ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

About the Author

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ (Yashaswini V) Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017 ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಸ್ತುತ Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪಾದಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ...Read More

WorkersWorkers HospitalizedBengaluru based WorkersBengaluruHubli

Trending News