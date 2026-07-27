Blinkit Fine: ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪೊಂದನ್ನ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗ ನೀಡಿದೆ. ಕೇವಲ ₹703 ಮೌಲ್ಯದ ಸಾಕು ನಾಯಿಯ ಆಹಾರ ಖರೀದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ‘ಬೈ ಒನ್, ಗೆಟ್ ಒನ್ ಫ್ರೀ’ (BOGO) ಆಫರ್ ನೀಡದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ (Blinkit) ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ₹35,000 ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಧಾರವಾಡದ ಸಾರಸ್ವತಪುರ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ವಕೀಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸವರಾಜ ನೇಗಿನಾಳ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಈಶಪ್ಪ ಭೂತೆ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಮಹತ್ವದ ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಮೇ 20ರಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಸವರಾಜ ನೇಗಿನಾಳ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಾಗಿ ‘ವಿಲ್ಡರ್ನೆಸ್ – ಚಿಕನ್ ಅಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್’ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾಯಿ ಆಹಾರವನ್ನ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹703 ಆಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ‘ಒಂದು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಉಚಿತ’ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಆಫರ್ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ವೇಳೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಂತೆ ಎರಡನೇ ಉಚಿತ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಗೆ ದೂರು, ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ
ಡೆಲಿವರಿ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ಅನ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ಸಮರ್ಪಕ ಸ್ಪಂದನೆ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವಾ ಲೋಪ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ಪರಿಹಾರ ಆಯೋಗದ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಆಯೋಗದ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು
ಈ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಆಯೋಗವು ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿರುವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ,
* ಗ್ರಾಹಕರು ಪಾವತಿಸಿದ ₹703 ಮೊತ್ತವನ್ನ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು.
* ಮಾನಸಿಕ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ಲೋಪಕ್ಕೆ ₹25,000 ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
* ಪ್ರಕರಣದ ಕಾನೂನು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ₹10,000 ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು ₹35,000 ಮೊತ್ತವನ್ನ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬ್ಲಿಂಕಿಟ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಬಲ
ಈ ತೀರ್ಪು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿದ ಪ್ರಕರಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಆಫರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ; ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ನ ಈ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆಗಳ ಬಳಕೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ದಿನಸಿ, ಆಹಾರ, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಸೇವೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಫರ್ಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿರುವುದು, ತಪ್ಪು ಡೆಲಿವರಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕರ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡದಿರುವುದು ಹಲವು ಬಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು?
ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಉಚಿತ ಆಫರ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ನಂಬಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೇವಾ ಲೋಪ (Deficiency in Service) ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿ (Unfair Trade Practice) ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಗ್ರಾಹಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾವುದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಆರ್ಡರ್ ವಿವರ, ಬಿಲ್, ಆಫರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಹಾಗೂ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಜೊತೆ ನಡೆಸಿದ ಸಂವಹನದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನ್ಯಾಯ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಯೋಗದ ಈ ತೀರ್ಪು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸೇವಾ ಲೋಪ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆಳೆಯುವ ಆಫರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.