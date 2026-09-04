ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನದಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ವೇತನದವರೆಗೆ.. ಪೆನ್ಷನ್‌, ಸ್ಯಾಲರಿ ಬಾಕಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಫೈಟ್‌

congress government:; ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ಕಮಲ ಪಡೆ ನಾಯಕರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ.ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಟಗಿ ತಲುಪಿದೆ. ಸುಮಾರು 22 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಅಜೆಂಡಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೀಟೆಲ್ಸ್.
ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ 4ನೇ ದಿನದ ಪಾದಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಠಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋ ಪೂಜೆ ಬಳಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು. 4ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಬಿಜೆಪಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಚಲೋ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಸಿಂಧನೂರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರಟಗಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 51 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 22 ಕಿ.ಮೀ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು.
ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ವತಿಯಿಂದ ಇಂದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಶಾಸಕರಾದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಸಂಸದ ಗೋವಿಂದ,ಮಾಜಿ ಕಾರಜೋಳ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು.
ಇಂದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು, ವಿಜಯನಗರ, ಗದಗ, ಕನಕಗಿರಿ, ಹಾವೇರಿ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿ.ವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧವಾ ವೇತನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಆಶಾ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಿಗೆ ವೇತನ ನೀಡದಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು.
ಇಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಠಾಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೂ ಮುನ್ನಾ, ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗೋ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು.. ಇದೇ ವೇಳೆ ವೃದ್ಧರು, ಅಂಗವಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು.ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಾಡಿನ ಬಡವರಿಂದ ದೂರ ಸಾಗ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಡುಬಡವರು ಶಾಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲೇ ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಅಂಗವಿಕಲ ಮಾಸಾಶನ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ,ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿವೈ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು.
ಇನ್ನೂ 4ನೇ ದಿನದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೆಬೆಲ್ ಶಾಸಕ ಬಿಪಿ ಹರೀಶ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ನಡುವಯೇ ಸಿಂಧನೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಊರುಗಳ ವರ್ತಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಿದ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೇವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.