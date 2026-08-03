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ಕನಕಗಿರಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಿವರಾಜ್‌ ತಂಗಡಗಿ.. ಓದಿದ್ದು ಏನು, 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ!

ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಗಾನೂರಿನ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಶಶಾಂಕ್‌, ಕಿರಣ್‌ ಮತ್ತು ತನುಶ್ರೀ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Aug 03, 2026, 02:27 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 02:27 PM IST
ಕನಕಗಿರಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಿವರಾಜ್‌ ತಂಗಡಗಿ.. ಓದಿದ್ದು ಏನು, 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ!

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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