ಕನಕಗಿರಿಯ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಶಿವರಾಜ್‌ ತಂಗಡಗಿ.. ಓದಿದ್ದು ಏನು, 4ನೇ ಬಾರಿ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ!

Shivraj Thangadgi Life journey: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಸರುಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಸಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊದಲು ಸಚಿವರು ಆಗಿದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳದ ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂಗಡಗಿ ಎಂದು. ಸಂಗಪ್ಪ ಎನ್ನುವುದು ಇವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಆಗಿದೆ. ಸಂಗಪ್ಪ ತಂಗಡಗಿ ಮತ್ತು ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದಂಪತಿಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಮಗನೇ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಳಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 1971, ಜೂನ್ 10ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಸ್ವಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಕಳೆದರು. ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಇಳಕಲ್ನಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
10ನೇ ತರಗತಿ ಬಳಿಕ ಇಳಕಲ್ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಸ್ವಿಎಂ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 1992ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಳಗಾನೂರಿನ ವಿದ್ಯಾ ಎಂಬುವವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಶಶಾಂಕ್, ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ತನುಶ್ರೀ ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ;
ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದವರು. 33ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಧುಮುಕ್ಕಿದ್ದ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಡ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು, ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತ, ಅವರಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಗಳಿಸಿದರು. ಅವರ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಒಪ್ಪಿದರು. ಇದರ ಫಲವೇ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಇಳಕಲ್ ಪುರಸಭೆಗೆ ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು.
ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾ ಅವರನ್ನು ಬಲಕುಂದಿ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೋತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯಾ ಅವರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ ಬದಲಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಕೊಪ್ಪಳದ ಕನಕಗಿರಿ ಮೀಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೊನೆಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬಂಡಾಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಫರ್ಧಿಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆಗಾಗಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಕನಕಗಿರಿ ಮೀಸಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ಕೇಕೆ ಹಾಕಿದರು. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಬಿಜೆಪಿ ನಿಲ್ಲ ಬೇಕಾಯಿತು. ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದರು. ಕೃಷಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ಹಲವು ಸವಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, 2010ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೆ.ಜೆ ಬೋಪಯ್ಯ ಅವರು, ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಸೇರಿ ಐವರು ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ 11 ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಅನರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 2011 ಮೇ 13ರಂದು ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಉಳಿದ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ 2013ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮಾತೃ ಪಕ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದ್ದರು.
2013ರಲ್ಲಿ ಕನಕಗಿರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2018ರಲ್ಲಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ದರು. 2023ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿ, 3ನೇ ಬಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಜ್ ಎಸ್ ತಂಗಡಗಿ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.