Demand For jobs: ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ

Demand jobs to locals in davanager: ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬಂಗಾರಕ್ಕನ ಗುಡ್ಡದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೆ ಎಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಕರವೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ. ವೈ ಮಹಾಂತೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ವಾದಿರಾಜ್ ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಜಗಳೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬರಪೀಡಿ ತಾಲೂಕು ಅಗಿದ್ದು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದೆ ಗುಳೆ ಹೊಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವುದು ಈ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಥಳಿಯರನ್ನೇ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಈ ಮೂಲಕ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನIಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಭಾಗದ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹಾಗೂ ಮಳೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಗುಳೇ ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆವೇ ಮುಖಂಡರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಮುಸ್ಲಿಂ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಗುರಿ ಆರೋಪ
ದಾವಣಗೆರೆ: ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯ ನಾಯಕ ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸುವ ಜಿಮ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕದಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಮಿನ್ ಶೋಯೆಬ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದ ನಂತರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. "ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಾನು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
"ನನ್ನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಮಣಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರ ಘನತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.