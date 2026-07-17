ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು!.. ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಮಿಷ್ನರ್ N. ಶಶಿಕುಮಾರ್

Dharwad doctor death case: ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೇ ಗಂಡನ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಪಾಪಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಿಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು ಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಾವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.ಆತ ಕಡು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಕನಸು ಕಂಡ ತಂದೆಯ ಆಸೆ ಈಡೇರಿಸಿದ ಮಗ ಸುಂದರ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆದ್ರೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪಾಪಿ ಪತ್ನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇತ್ತ ಮಗು ಕೂಡ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ. ಮದುವೆಯಾದ ಹೊಸದರಲ್ಲಿ ಅಮರ, ಮಧುರ ಅಂತಿದ್ರು. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಬಾಳಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದಿದ್ದು, ಗಂಡನ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಮಾಡಿದ ಪತ್ನಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾಳೆ. ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಗಂಡನ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗನ ಮೇಲೂ ರಾಕ್ಷಸಿ ಕೃತ್ಯ ವೆಸಗಿದ್ದಾಳೆ. ಧಾರವಾಡದ ರಂಕಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋ ಎಂಬ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣವರ (45) ಎಂಬುವವರ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಿರಣ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನೇಹಿತ್ ಎಂಬ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಭೀಕರ ಚಾಕು ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.
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ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಮಗು ಸಾವು ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೌಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾಫಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದು ಸ್ವತಃ ಡಾಕ್ಟರ್. ಕಿರಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದು ವಿಚಿತ್ರ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣವರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹಾಗೂ ಪುತ್ರ ನೇಹಿತ್ ಜೊತೆ ಧಾರವಾಡದ ರಂಕಾ ಸ್ಟೆಲ್ಲೋ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕಿರಣ್ ಗೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಕೂಡಾ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೊತೆ ಕಿರಣ್ ಡೈವೊರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಅವರು ಚಿರಾಯು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಕೂಡ ಕಣ್ಣಿನ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಪುತ್ರ ನೇಹಿತ್ ತುಸು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯನಾಗಿದ್ದ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಧ್ಯೆ ಅದ್ಯಾವ ಬಿರುಕು ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಪತ್ನಿಯೇ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ತಾನು ಹೆತ್ತ ಕರುಳು ಎಂಬುದನ್ನೂ ನೋಡದೇ ತನ್ನ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತೋರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕೂಡಾ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದ್ಯಾವ ಭಯವೂ ಇಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ವೈದ್ಯನನ್ನ ರಾಕ್ಷಸಿಯಂತೆ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಗನ ಮೇಲೂ ಚಾಕು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ. ದಾಳಿಗೊಳಗಾದ ಬಾಲಕ ಉಸಿರಾಡುವದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ, ಹತ್ಯಗೀಡಾದ ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣವರ್ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಇಬ್ಬರದ್ದು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ. ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೊಟ್ಟು, ಕಿರಣ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೊನಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಿರಣ್ ದಂಪತಿ. ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಕಿರಣ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂಶಯ ಪಡುತಿದ್ದಳು. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ದಾಳಿಗೆ ಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ದಿನವೇ ಕಿರಣ್ ಪೋಷಕರನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಳ.ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಕೊಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅವಳು ಸಹ ಇನ್ಶೂಲೆನ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಡವಾದ ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಸತ್ಯ ಹೊರ ಬರಲಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ನ್ಯಾವ ಕಾರಣವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಪತ್ನಿಯೇ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಮಗನ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯೇ ಕುತ್ತು ತಂದಿರುವುದು ವಿಪರ್ಯಾಸ. ಸದ್ಯ ಉಪನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೇ ಗಂಡನ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಪಾಪಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಿಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು ಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ತಾವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಮಿಷ್ನರ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
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