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ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು!.. ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಮಿಷ್ನರ್ N. ಶಶಿಕುಮಾರ್

Dharwad doctor  death case: ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೇ ಗಂಡನ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಪಾಪಿ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಕರಣ  ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ. ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಿಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು ಸಿರಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ   ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್‌.ಶಶಿಕುಮಾರ್  ತಾವೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 17, 2026, 10:09 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:09 AM IST
ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಗು!.. ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಮಿಷ್ನರ್ N. ಶಶಿಕುಮಾರ್
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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