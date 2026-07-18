ಧಾರವಾಡ ವೈದ್ಯನ ಕೊ*ಲೆ ಪ್ರಕರಣ: ತನಿಖೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ? ಎದ್ದಿರುವ 7 ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

Dharwad Doctor Murder Case: ಧಾರವಾಡದ ಬರಕೋಟ್ರಿ ಪ್ರದೇಶದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣನವರ್ (ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ) ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗದ್ದನಹಳ್ಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ8 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದ ವೈದ್ಯ ದಂಪತಿ ಪ್ರಕರಣ
ವೈದ್ಯ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೇವೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಪಡಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾಗಿ ಶಂಕಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಘಟನೆ ಕಾನೂನು, ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯ ಡಾ.ಕಿರಣ್ ಹೊನ್ನಣ್ಣವರ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಡಾ.ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗದ್ದನಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಗನ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಪಡೆದ ಪ್ರಕರಣ
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಯ 8 ವರ್ಷದ ಮಗನ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿರುವುದು ಪ್ರಕರಣದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಮಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ತನಿಖೆಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ತನಿಖೆ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ?
ಪೊಲೀಸರು ಹಲವು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪರಿಚಿತರ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ 7 ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಕೊಲೆಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೇನು?: ಪ್ರಕರಣದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೇ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣವೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನಾಯಿತು?: ಘಟನೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏನಾದರೂ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದಿತ್ತೇ? ಈ ಕುರಿತು ಸಹ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಮಗ ಏನು ನೋಡಿದ್ದಾನೆ?: ಮಗನ ಹೇಳಿಕೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?: ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿ ಯಾವ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಿದೆ?: ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ತಜ್ಞರ ವರದಿ ತನಿಖೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದು. ಘಟನೆಯ ನಿಖರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.
ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ?: ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಮಾಹಿತಿಯೂ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬಹುದು.
ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬಹುದು?
ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮಾತುಕತೆ, ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೃತ್ತಿಪರ ನೆರವು ಪಡೆಯುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನೆನಪಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗುವವರೆಗೆ ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನಿಖೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಮುಂದೇನಾಗಬಹುದು?
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ವರದಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಕ್ಷಿದಾರರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ವೈದ್ಯರ ಹ*ತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದರಿಂದ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗಿಂತ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಸತ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕವೇ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.