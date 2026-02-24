English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೋರಾಟ!

ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ (ಆಕ್ಸಾ) ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ಅನುಮತಿ ನೀಡದಿದ್ದರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರು, ಯುವಶಕ್ತಿಯ ಹೋರಾಟದ ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮುಜುಗುರ ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಇದರ ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 24, 2026, 08:28 PM IST
ಧಾರವಾಡ: ಹಿಂಡು ಹಿಂಡಾಗಿ ನುಗ್ಗುತ್ತಿರೋ ಯುವ ಪಡೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಹಾಕಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರೋ ಯುವಕ ಪಡೆ, ಪೊಲೀಸರ ಸರ್ಪಗಾವಲು ಮಧ್ಯೆಯೇ ಜ್ಯೂಬ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದ ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು. ಇದು ವಿದ್ಯಾಕಾಶಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. ಹೌದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿಯೇ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ, ಸರಕಾರದತ್ತ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರೋ ಈ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರೋ 2 ಲಕ್ಷ 85 ಸಾವಿರ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೋರಾಟ ವೇದಿಕೆಯೂ ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಉಪನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಂ ಪುಂಡಿರ್ ದಾಖಲೆಯ ಶತಕ: ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ತಂಡ..!

ಅತ್ತ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಂಘ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಾ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿ, ಮಾರ್ಚ್ 3 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ ಹೇಳಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸಂಘಟನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಶ್ರೀನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಬೀದಿಗೆ ಇಳಿದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. 

ಇನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಹನೆ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದಿತ್ತು. ಮೊದಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಪಕ್ಷ ಉಪನಾಯಕ ಅರವಿಂದ ಬೆಲ್ಲದ್ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದರೂ ಯುವಕರ ಆಕ್ರೋಶದಿಂದಾಗಿ ಅದ್ಯಾವುದೂ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಜಯನಗರ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ಸೇರಿದ ಯುವಕರು ಜ್ಯೂಬ್ಲಿ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಶ್ರೀನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ಮಿಚಿಗನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಮಿಚಿಗನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಾ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದರೂ ಯುವಕರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರ ವಿರುದ್ಧವೇ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದ ಯುವಪಡೆ, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೂ ಹಾಕಿತು. ಇದಾಗಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಬಂದರಾದರೂ ಅವರಿಗೂ ಯುವಕರು ಮಾತನಾಡಲು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಭೆ ನಡೆಯೋ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಖಂಡ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಅತ್ತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಮಿಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿಯ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಾದಪ್ಪನ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ- ಭಕ್ತರಿಗಿನ್ನು ಆರಾಮದಾಯದ ದರ್ಶನ

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಇರದಿದ್ದರೂ ನಡೆದ ಈ ಹೋರಾಟ ನಿಜಕ್ಕೂ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ನೀಡಿರೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ನಿತರ ಕಾಂತಕುಮಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದರು. ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನು ಪೋಲಿಸರು ಚದುರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಕಾನೂನನ್ನು ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.

