ಧಾರವಾಡ: ಅವಳಿ ನಗರದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಧಾರವಾಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಬಂದಿದೆ.ಧಾರವಾಡ ವಕೀಲರ ಸಂಘವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇವಲ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಧಾರವಾಡದ ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಧಾರವಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೇ ಬಳಕೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪ್ರಬಲ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆಯಾದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶೀಘ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ನೇಗಿನಾಳ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾಲಿಕೆ ವಿಚಾರವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಹಂತದವರೆಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಈಗ ಕೆಲವು ನಾಯಕರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು 'ಯೂ-ಟರ್ನ್' ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ವಕೀಲರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬೃಹತ್ ಪಾಲಿಕೆಯ ಪರ ಇರುವ ನಿಲುವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಧಾರವಾಡದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಲುವು ತಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ನಗರಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಡಳಿತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲು ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.