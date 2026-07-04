ಮಳೆಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕತ್ತೆ ಮದುವೆ

ಧಾರವಾಡ: ಅಲ್ಲಿ ವಧು-ವರ ಕಡೆಯವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಗಳನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದುಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ವಧುವಿನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆ ಮದುವೆ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೇ ಆ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅದು ಯುವಕ, ಯುವತಿಯ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅದು ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ. ಮಳೆಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆ ಮದುವೆಯ ವಿಶೇಷ ವರದಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ಬೇಗನೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಳೆಯೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ರೈತರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೊರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ಗಂಡು ಕತ್ತೆಗೆ ಮೇಘರಾಜ ಎಂದೂ, ಹೆಣ್ಣು ವಸುಂದರಾದೇವಿ ಎಂದು ನಾಮಕರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಂಗಡ ವರನ ಕಡೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡ ವಧುವಿನ ಕಡೆಗೂ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವರನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಸಿಂಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಧುವಿನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಸಿಂಗ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮದುವೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಾಯಿತು.
ಅಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ನೆರದಿದ್ದ ಜನರ ನಡುವೆ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ವಧು-ವರರ ಕಡೆಯ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮೇಘರಾಜ- ವಸುಂದರಾದೇವಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರದ್ದಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮದುವೆ ಊಟವನ್ನು ಸವಿದರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವರುಣದೇವ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.