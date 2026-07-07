/ಡಬಲ್‌ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಪೂರ್ಣ: ಗದಗ–ಹೊಟಗಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ; ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

Gadag-Hotgi doubling project completed: ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗದಗ–ಹೊಟಗಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ದ್ವಿಪಥ (Doubling) ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ವೇಗ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮೂಡಿದೆ. ಸುಮಾರು 284 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗದಗ–ಹೊಟಗಿ ಮಾರ್ಗದ ದ್ವಿಪಥ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯಲ್ಲೂ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾಗಿದ್ದ ಆಲಮಟ್ಟಿ–ವಾಂಡಲ್ (Almatti–Wandal) 9.6 ಕಿ.ಮೀ. ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಡೀ ಮಾರ್ಗ ಈಗ ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಮಾರ್ಗವು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ರೈಲು ಜಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಗದಗ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ವಿಜಯಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಹಳಿಯ ಕಾರಣ ರೈಲುಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡು ಹಳಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗಲಿದ್ದು, ವಿಳಂಬದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆ (South Western Railway) ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರ್ವತಿಕಟ್ಟಿ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಬಹು ಸ್ಪಾನ್ ಉಕ್ಕಿನ ಸೇತುವೆ, ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ (ROB) ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರೈಲು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ. ರೈಲುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೇಗ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಗದಗ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಿಮೆಂಟ್, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಉಕ್ಕು ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಾಗಣೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಸರಕು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೂಡಿಕೆಗೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರೈಲು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಡಬಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲುಗಳನ್ನ ಓಡಿಸಲು ರೈಲ್ವೆಗೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳು ವಂದೇ ಭಾರತ್ ರೈಲು, ಹೊಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ವಿದ್ಯುದೀಕರಣವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಅಗತ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ರೈಲು ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ರೈಲುಗಳ ಸಮಯಪಾಲನೆಯೂ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಕೊನೆಯ ವಿಭಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗ ದ್ವಿಪಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮುಂಬೈ–ಕರ್ನಾಟಕ–ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರೈಲು ಜಾಲಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈಗ ರೈಲುಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಹೊಸ ರೈಲುಗಳ ಘೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಗದಗ–ಹೊಟಗಿ ಡಬಲ್ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.