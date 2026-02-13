ಧಗಧಗ ಉರಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಪತ್ಭಾಂದವರಾದ 112 ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು

Hubballi Fire Accident: ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಇಡೀ ಮನೆ ಧಗಧಗ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ 112 ಪೊಲೀಸರು ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯ ಉಳಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಭಾಗದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಫೆ. 12 ಗುರುವಾರ) ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು, ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಆ ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಅಜ್ಜಿಯೊಬ್ಬಳೆ ಇದ್ದಳಂತೆ, ಕೂಡಲೆ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು 112 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಜೀವದ ಹಂಗಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಒಳಗೆ ಇದ್ದ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಅಜ್ಜಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ 112 ಪೊಲೀಸರು ತಮ್ಮ ವಾಹಮದಲ್ಲೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ಹಳೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.