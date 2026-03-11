ಈಜಲು ಬಾರದೇ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಗೆಳೆಯರು

Hubli News: ನಗರದ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ-ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ರೇಣುಕಾನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಮರ್ಥ ರಾಂಪುರಿ (17) ಮತ್ತು ಹರೀಶ ಕೂರಲಗಿ (17) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಜೀವದ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾ*ವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದುಃಖದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊರತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂದ್!
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಡೆಯಲಿದ್ದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಗೆ ಈಜಲೆಂದು ನೀರಿನ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಳವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈಜು ಬಾರದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗ ಸಮರ್ಥನಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮಗನ ಸಾ*ವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತಾಯಿಯ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್.. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬೆಲೆ 50% ಏರಿಕೆ!
ಸದ್ಯ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ನವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.