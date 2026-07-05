33 ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನವಿತ್ತ ರಾಚೂಟೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು!

ಗದಗ : ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಜಗತ್ತಿನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಠಿಣ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಅನ್ನ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಬೆಳಕಿಲ್ಲದ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲ (ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 775 ಗಂಟೆಗಳು) ಯೋಗಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳು ಇಂದು ಮಂಟಪದಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತೂರು ಬೆಂತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬೂದೀಶ್ವರ ಮಠದಲ್ಲಿ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ಪವಾಡ ನಡೆದಿದೆ. ಜೂನ್ 3ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಾರಿದ್ದರು. ಶ್ರೀಗಳು ಮಂಟಪ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸಿಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಯೋಗಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾವುಕರಾದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು : ಇಂದು ಆ 33 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಮಾಧಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಚೆ ಬಂದ ಶ್ರೀಗಳು, ಮೊದಲು ಅಭ್ಯಂಗ (ಸ್ನಾನ) ಮುಗಿಸಿ, ನಂತರ ಅಪಾರ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದರು.
ಶ್ರೀಗಳು ಸಮಾಧಿ ಸೇರಿದಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತಂಕ ಇತ್ತು. ಅನ್ನ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೇಗೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೆದರಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೋಡಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಾಧಿ: ರಾಚೋಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ಶಿವಯೋಗ ಸಮಾಧಿ ಹಾಗೂ ಮೌನಾನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಾದರೂ, ಇಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅಂದರೆ 33 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಅಚ್ಚರಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಕೇವಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನೆರೆಯ ತೆಲಂಗಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಬೂದೀಶ್ವರ ಮಠದತ್ತ ಧಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಠದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.