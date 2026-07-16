Gadag District Police: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ನನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಸರಣಿ ಕಳ್ಳತನ, ನಕಲಿ ಬಂಗಾರ ತೋರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣಗಳವರೆಗೆ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ತಾಮ್ರದ ಪೈಪ್ ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದ್ರಿಂದ ಗದಗ ಎಸ್ಪಿ ರೋಹನ್ ಜಗದೀಶ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಳುವಾದ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಗದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಗಲಭೆ, ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಅಂತವ್ರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ತರದೆ, ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಆದೇಶ ಗದಗ ಪೋಲಿಸರು ಕೈ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವವರಿಗೆ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಗದಗ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ;
ಮಗನಿಗೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅಳಿಯ ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಳಿ ವಾಸವಿದ್ದ ರೋಷನ ಬಿ (45) ಮೃತಪಟ್ಟವರು. ಈಕೆಯ ಮಗಳು ರಂಜಾನ್ ಬಿ ಗಂಡ ಅಕ್ಬರ್ ಕೃತ್ಯ ಎಸೆಗಿದ ಆರೋಪಿ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದರು. ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಗರದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದ ಮೆಡಿ ಅಗ್ರಹಾರ ಬಳಿ ರೋಷನಬಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನ ಕೊಡದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಅತ್ತೆಗೆ ಅಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದನು. ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಮಾರಣಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಹಲ್ಲೆ ಬಳಿಕ ರೋಷನಬಿ ಅನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.