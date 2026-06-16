Electricity privatization Karnataka latest news: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗಿಕರಣವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರೀ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗದ ಎದುರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತಕರಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೂನ್ 23 ಕೊನೆ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನೌಕರರ ಸಂಘಟಿಕರು, ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು, ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಕಂಪನಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ... ತೊಲಗಲಿ, ತೊಲಗಲಿ ಟಾಟಾ ಪವರ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ತೊಲಗಲಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗೀಕರಣವಾದ್ರೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ, ಬೆಸ್ಕಾಂ, ಜೆಸ್ಕಾಂ, ಚೆಸ್ಕಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ವಿಭಾಗದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿಳ್ಳಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರು ರಾಜ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲು 19 ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣದ ಐದೂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಮರಣ ಶಾಸನವಿದ್ದಂತೆ, ಈಗ ವಿರೋಧಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಗುಲಾಮರಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಕೆಇಬಿ ನೌಕರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ನೌಕರರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬಾರದು. ವಿದ್ಯುತ್ ಖಾಸಗಿಕರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸ್ಕಾಂ ನೌಕರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೂರಾರು ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
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