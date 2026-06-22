ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಅಭಾವ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅನ್ನದಾತರು ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದ ವಾತಾವರಣ ಈಗ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಸರತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋಜನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾಗಿ ಹೆಸರು, ಶೇಂಗಾ, ಹತ್ತಿ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳು ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಒಣಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ರೈತರು ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಗೋಜನೂರು ಭಾಗದ ರೈತರು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಲೆಯ ಕಿರು ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ನೀಡುವ ಕೊನೆಯ ಹರಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
"ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಗೋಳನ್ನು ಕೇಳುವವರೇ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ರೈತರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಸಚಿವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೂ ಕಣ್ತೆರೆದು ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಿ" ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ವರುಣನ ಕೃಪೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ರೈತರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.