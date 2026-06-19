ಗದಗ: ಗದಗದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನೇ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನ ಹಾಕಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಗರದ ಹಾತಲಗೇರಿ ನಾಕಾ ಬಳಿ ಇರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಡರಾತ್ರಿ ಖದೀಮನೊಬ್ಬ ನುಗ್ಗಿ, ದೇವಿಯ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೋಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿರೀಟ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಹಸ್ತ ಹಾಗೂ ದೇವಿಯ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಹುಂಡಿಯನ್ನು ಒಡೆಯಲು ಸಹ ಕಳ್ಳ ತೀವ್ರ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಹುಂಡಿ ಬೇಗನೆ ಓಪನ್ ಆಗದ ಕಾರಣ, ಕೊನೆಗೆ ಹುಂಡಿ ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಆಸೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ದೇವಿಯ ಆಭರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ್ಕಿತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸಿಗಬಾರದು ಎಂಬ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕಳ್ಳನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಯೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಪಡಿಸಲು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳ್ಳತನದ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗದಗ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮುರ್ತುಜಾ ಖಾದ್ರಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ಮಾರುತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಶ್ವಾನದಳ ಹಾಗೂ ಬೆರಳು ಮುದ್ರೆ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ.
ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗದಗನ ಬೆಟಗೇರಿ ಬಡಾವಣೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಖದೀಮನ ಪತ್ತೆಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿರುವುದು ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಮೂಡಿಸಿದೆ.