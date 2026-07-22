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ಸರ್ಕಾರದ 40 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ MLA ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೋಪ!

ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿರೋ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಲೇಔಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 22, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 10:59 AM IST
ಸರ್ಕಾರದ 40 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ MLA ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೋಪ!
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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