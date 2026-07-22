ಸರ್ಕಾರದ 40 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ MLA ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರೋಪ!

Government funds of Rs 40 lakhs used for private layout: ಸರ್ಕಾರಿ ಹಣವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಜನರು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಜನಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಲ್ ಪಡೆದಿರುವುದು ಇದೆ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಸಿರಸಗಿ ಬಳಿಯ ಮಹಾಂತೇಶ್ವರ ಲೇಔಟ್ ಇದು ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಜನರು ಕೂಡ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ವೇ ನಂ 37/4 ಮತ್ತು 5ರಲ್ಲಿನ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ (ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಯಮಿತ) ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಎಂದರೆ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನೆಗಳ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿರೋ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಯಾವುದೇ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಮನೆಗಳ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಶಾಸಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಇದು ಶಾಸಕರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಲೇಔಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೋರಾಟಗಾರ ರಾಜಕುಮಾರ ನಡಗೇರಿ ಎಂಬುವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮನೆಗಳು ಇದ್ದು ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಕಡೆ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬೇಗ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಏನಿತ್ತು?. ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಲೇಔಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ?. ಹೋರಾಟಗಾರ ರಾಜಕುಮಾರ ನಡಗೇರಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ಗೆ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟಗಾರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.