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Bribe Case: ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಿಲ್‌ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌!

Kalaburagi: ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಬಿಲ್‌ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಚಿತ್ತಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕರದಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 07, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 09:07 AM IST
Bribe Case: ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಲೋಕಾ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಬಿಲ್‌ ಕಲೆಕ್ಟರ್‌!
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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