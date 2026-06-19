ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (HDMC)ಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಹಿಳೆಯೇ ಮೇಯರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಮಹಾನಗರದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಜೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಯರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಸಂತೋಷ್ ಚವಾಣ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಜೂನ್ 29ರಂದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂರನೇ ಅವಧಿಯ ಚುನಾಯಿತ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮೇಯರ್ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರಚಿಸುವ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಹಾಗೂ ಜನಗಣತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಏಕೀಕೃತ HDMC ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮೀಸಲಾತಿ ಪ್ರಕಾರ 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ (SC) ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವವರು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ. ವಾರ್ಡ್ 56ರ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ 69ರ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬಿಜವಾಡ ಅವರು ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಬ್ಬರೂ ಸಹ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಕ್ಷೇತರರಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಳಿಕ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದುರ್ಗಮ್ಮ ಬಿಜವಾಡ ಈಗಾಗಲೇ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ನಗರಗಳು ಮೂರನೇ ಮಹಿಳಾ ಮೇಯರ್ ಅನ್ನು ಕಾಣಲಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ವೀಣಾ ಬರದ್ವಾಡ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡದ ನಡುವೆ ಮೇಯರ್ ಹಾಗೂ ಉಪ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಂತೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಉಪ ಮೇಯರ್ ಸ್ಥಾನ ಧಾರವಾಡದ ಮಹಿಳಾ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಉಪ ಮೇಯರ್ ಹುದ್ದೆಗೆ ವಾರ್ಡ್ 1ರ ಅನಿತಾ ಚಳಗೇರಿ, ವಾರ್ಡ್ 10ರ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೊಟಬಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ್ 27ರ ಸುನಿತಾ ಮಾಳವಾಡಕರ್ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ HDMCಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರು, ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 89 ಮತದಾನ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು, ಮೇಯರ್ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಎಐಎಂಐಎಂ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಯರ್ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ 89 ಸದಸ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು HDMC ಆಯುಕ್ತ ರುದ್ರೇಶ್ ಘಾಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಯ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.