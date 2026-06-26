Hubballi-Dharwad BRTS project: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಲಾದ BRTS (Bus Rapid Transit System) ಯೋಜನೆಯು ಇದೀಗ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದಿನನಿತ್ಯ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಸರಿಯಾದ ನಿಲ್ದಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಬಸ್ ಹತ್ತಲು ಹಾಗೂ ಇಳಿಯಲು ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆರಳು, ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೊರತೆಯಿರುವುದಾಗಿ ದೂರುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ನಗರದ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಲಸದ ವೇಗವನ್ನ ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಸಮನ್ವಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಯೋಜನೆಯ ಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಇನ್ನೂ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೈನಂದಿನ ಕಷ್ಟ
ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ನಡುವೆ ಕೆಲಸ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ BRTS ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಅವರು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆಯೇ ಬಸ್ ಹತ್ತುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಳಂಬದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ
BRTS ಯೋಜನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ನಗರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯವೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಳಂಬದಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯ
ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಖರ ಸಮಯಾವಧಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳೇ ಈಗಿನ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.