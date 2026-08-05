Hubballi dharwad chigari bus: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಿಗರಿ ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳು ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ,ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾದ್ರೆ, ಆದಾಯ ಸರಿಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 30 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.ಹೀಗಾಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ ಭರಿಸುವಂತೆ.ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆಯಂತೆ. 2018ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರಗೆ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿಇಲಾಖೆ NWKRTCಗೆ 150 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹಣ ಬಾಕಿ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯಾದರೂ, ಈವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೂರು ಚಿಗರಿ ಹೆಸರಿನ ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಡುವೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು BRTS ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಓಡಿಸೋದು ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ. ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆಗೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು,
ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟುನಿಲ್ಲುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಕಾರಣ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಂದಲೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ
ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಎಂದರೇನೂ?
ಚಿಗರಿ ಬಸ್ ಎಂದರೆ ಎಂದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (AC) ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ (BRTS) ತ್ವರಿತ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೀಸಲು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೂಲ ಮತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ನಡುವಿನ ಸುಮಾರು 22.25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಮೀಸಲು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ.
ಸದ್ಯ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಚಿಗರಿ ಬಿಆರ್ಟಿಎಸ್ ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳು ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭಾರಿ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿವೆ.