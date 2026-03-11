ಈಜಲು ಕೆರೆಗಿಳಿದವರು ಮಸಣಕ್ಕೆ.. ಸಾವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದಾದ ಸ್ನೇಹಿತರು !

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ-ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆರ್.ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಲ್ಫ್ ಗೌಂಡ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪೋಷಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಕನಸು ಹೊಂದಿದವರು. ಅದರೆ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಬಾಲಕರನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಬೈರಿದೇವರಕೊಪ್ಪ ರೇಣುಕಾನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಸಮರ್ಥ ರಾಂಪುರಿ (17) ಮತ್ತು ಹರೀಶ ಕೂರಲಗಿ (17) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಇಬ್ಬರು ಜೀವದ ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ದುಃಖದ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋದವರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೃತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿವೊರ್ವಳು ಹೇಳಿದರು.
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ನಡೆಯಲಿದ್ದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವೇಳೆಗೆ ಈಜಲೆಂದು ಗಲ್ಫ್ ಗೌಂಡ್ ಕಡೆ ತೆರಳಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿದ್ದ ವೇಳೆ ಆಳವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈಜು ಬಾರದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗ ಸಮರ್ಥನಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಳಿ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದ್ದು, ಮಗನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ತಾಯಿಯ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.. ಈ ಕುರಿತು ಮೃತ ಬಾಲಕನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು.
ಇಬ್ಬರು ಬಾಲಕರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ನವನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.