ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: 1603.26 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಜೆಟ್ ಮಂಡನೆ..!

Hubli Dharwad Corporation Budget: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು 2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1603.26 ಕೋಟಿ ಗಾತ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ(ಮಾರ್ಚ್ 16) ನಗರದ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿತು.
ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸದಸ್ಯರ ನಿಧಿ 120 ಕೋಟಿ, ಪಾಲಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ(ಜಿಐಎಸ್)ಗೆ 23.50 ಕೋಟಿ, ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 11 ಕೋಟಿ, ನಗರ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪುತ್ಥಳಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲು 5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ 186 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 333 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಮಹಾ ಪೌರರಿಗೆ, ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ 5 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಉಪಮಹಾಪೌರರಿಗೆ 3 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 5.42 ಕೋಟಿ ರೂ. ನಿಗಧಿ, ಧಾರವಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೆರಿಗೆ ನಿರ್ಧರಣೆ, ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಅಪೀಲುಗಳ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ವಂಟಮುರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಯುದ್ಧದ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ಯುಎಇಯಿಂದ ಕಾರವಾರದ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ 'ಚೆಂಗ್ ಎಕ್ಸ್' ಹಡಗು!
ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಅವಳಿನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ಕ್ರೂಡೀಕರಣ, ವಾರ್ಡ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೋಶ ರಚನೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಇಡಿ ದೀಪಗಳು ಅಳವಡಿಕೆ, ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ, ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗೆ ನಿರಂತರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಪ್ತ ಸೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಹಾಗೂ ಸದೃಢ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಡೆಯ ಪಾಲಿಕೆ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- 14ದಿನಗಳ ಹಸುಗೂಸಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು: ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ 'ಭ್ರೂಣ' ಹೊರತೆಗೆದ ಕಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು
ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವಾಡ್೯ 1 ಪಿಂಕ್ ಇ-ಆಟೋ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳಿನಗರ ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನವನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಅಮೃತ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಾರ 28.75 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.