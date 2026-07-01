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Crime News: ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ; ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋದವರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Crime News: ಕಿರುಕುಳ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಸ್ಸಾಮಿ, ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 01, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:57 PM IST
Crime News: ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ; ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋದವರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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