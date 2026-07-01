Crime News: ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ; ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೋದವರು ಅರೆಸ್ಟ್‌ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Dharawad Crime: ಮದುವೆ ನಂತರ ಅಂದುಕೊಂಡು ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂದ, ಹೊಂದುಕೊಂಡು ನಡೆದರೆ, ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ಹಾಲು-ಜೇನಿನಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟ ಅಂತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡನೇ ಯಮರಾಜನಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಿರುಕುಳ, ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಸ್ಸಾಮಿ, ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಣಸಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ದುರಂತ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ 29, ಹೆಸರು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಕಮಲಾಕರ್. 2024ರಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ (32) ಎಂಬಾತನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದ ಎರಡೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಂಡು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಳೆಂದು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಸವರಾಜ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ, ಹಾವು ಮುಂಗುಸಿಯಂತೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಸವರಾಜ್ ಚಿನ್ನ ತರುವಂತೆ, ತವರು ಮನೆಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುವಂತೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಅನುಮಾನ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ ಜೀವ, ಜೀವನವನ್ನೂ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಯಮರಾಜನಂತಿರಲು ಕಾರಣ. ನಿರಂತರ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಪಾಪಿ ಗಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಳನ್ನು "ನೀನು ದಪ್ಪ ಇದ್ದೀಯಾ, ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವಮಾನಿಸುತ್ತ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜಗಳ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಜೂನ್ 29 ರಂದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಬಸವರಾಜ್ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಳನ್ನು ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪ ಕೇಳಬಂದಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಘಟನೆ ನಂತರ ಬಸವರಾಜ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನವಲಗುಂದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಪೊಲೀಸರು ತನ್ನ ತನಿಖಾ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಬಸವರಾಜ್ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಬಯಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ಬಸವರಾಜನ ಜೊತೆ ಇತರ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
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