ಸಂಶಯದ ಭೂತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಪತ್ನಿ: ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ!

ಬೆಳಗಾವಿ: ಗಡಿನಾಡು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕರುಣಾಜನಕ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.. ಕುಡಿತದ ಚಟ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯದ ಭೂತಕ್ಕೆ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೇ ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಡಿದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ. ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಗುನಗುತ್ತಾ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಶೋಭಾ ಪರಗೂಂಡ ಸಾರವಾಡ. ವಯಸ್ಸು 35 ವರ್ಷ. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟಗೇರಿಯ ಔಜಿಕರ ಮಠದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ, ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ. ಆದರೆ, ಇಂದು ಆಕೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ. ಪತಿಯ ಸಂಶಯ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮಾರಿಗೆ ಈಕೆಯ ಪ್ರಾಣವೇ ಹಾರಿಹೋಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಖವಟಗೋಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದವರಾದ ಈ ದಂಪತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದರು.
ವಿವಾಹವಾಗಿ 15 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಪತಿ ಪರಗೂಂಡನಿಗೆ ಕುಡಿತದ ಚಟವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಆತ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಸಂಶಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ ಕಲಹ ಏರ್ಪಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೇ ದ್ವೇಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಶೋಭಾ ಅವರು ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಪೈಶಾಚಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೆರೆದ ಪತಿ ಪರಗೂಂಡ, ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶೋಭಾ ಅವರು ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒದ್ದಾಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ನ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿಯಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಇಂದು ಹೆಣವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇಡೀ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮವೇ ಮಮ್ಮಲ ಮರಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದಂಪತಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ತಂದೆ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳು ಇದೀಗ ತಬ್ಬಲಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಥಣಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಹತ್ಯೆಗೈದ ಆರೋಪಿ ಪತಿ ಪರಗೂಂಡ ಸಾರವಾಡನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಪತಿಯ ಕುಡಿತ ಹಾಗೂ ಸಂಶಯದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಇಂದು ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ತಂದೆ-ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದ ಆ ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಈಗ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.