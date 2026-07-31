ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಂದಮ್ಮನನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂ*ದ ತಂದೆ!.. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ಹೇನು?

Father kill seven month old daughter: ಸ್ವಂತ ತಂದೆಯೇ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಂದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಕಂದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರದ ಅಂದ್ರಾಳ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತರನ್ನೂ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಪಿ ಪತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಕಲಹ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಕೈ ಕೈ ಮೀಲಾಯಿಸುವರೆಗೂ ತಲುಪಿದಲ್ಲದೆ. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಆ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮನಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ.
ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಮಗು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತಿದಂತೆ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಘಟನೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೃತದೇಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಪತಿಯೇ ಮಗು ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಲೆಗೆ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗೆ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದಾಗಿ ಕೊ*ಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಧಾರಾವಾಡದ ಪ್ರಕರಣ ಮರೆಮಾಚುವ ಮುನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪತಿಯೇ ಪತ್ನಿ ಹಾಗೂ 7 ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊ*ಲೆಗೈದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಘಾತ ತಂದಿದೆ. ಹಸುಗೂಸೂ ಏಳು ತಿಂಗಳ ಮಗುವನ್ನು ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸ್ವಂತ ತಂದೆನೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ..
ಏನೇ ಆಗಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಮಗು ಹಾಗೂ ಪತ್ನಿಯನ್ನ ಕೊಂದ ಪಾಪಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರ ಆಶಯವಾಗಿದೆ.