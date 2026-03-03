ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆಗೈದ ಪತಿಯ ಬಂಧನ

ಧಾರವಾಡ: ಹೆಂಡತಿ ಕೊಲೆಗೆ ಸುಫಾರಿ ನೀಡಿ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಹೋದ ಪತಿರಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಇದೀಗ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಅತಿಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಎರಡೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೆಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿರೋ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರು ಲಿಲಿತಾ.ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಈಕೆಯನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಉದಯ ಹಾತರಕಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟನೋ ಆಗ ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಶುರುವಾಗಿ, ಪತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಿಲಿತಾ ತವರು ಮನೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟಳು.
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲಲಿತಾ ಪತಿಯಿಂದ ಜೀವನಾಂಶ ಕೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿನ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಳು. ಅದಾಗಲೇ ಕೇಸು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪತಿ ಆಕೆಗೇಕೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಭೂಮಿಯನ್ನೇಕೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ, ಆಕೆಯನ್ನೇ ಮುಗಿಸಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ನಾಗಪ್ಪನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಧಾನೆ. ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಿದೆ ಬಾ ಅಂತಾ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕರೆಯಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಕೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋವಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಪೊಲೀಸರು ಎಂದಿನಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇದಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ನ ವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹೇಂದ್ರ ಥಾರ್ ವಾಹನ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರೋ ಮಹಿಳೆಗೆ ಗುದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆ ವೀಡಿಯೋ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನ ಡ್ಯಾಷ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು.ಆ ವೀಡಿಯೋ ಕಳಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ನ ಚಾಲಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಧಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು, ವಾಹನ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದ ವಾಹನದ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಟೋಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ವಾಹನ ಹೋಗಿರೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು, ಆ ವಾಹನದ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಧರಿಸಿ, ಪತಿಯೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಕರೆಸಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪತಿ ಉದಯನೇ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಕೊಲೆಯ ಸುಪಾರಿ ನೀಡಿರೋದು ಬಯಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೀಗ ಪತಿ ಉದಯ, ನಾಗಪ್ಪ, ಅಭಿಷೇಕ್, ನಾಗರಾಜನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.
ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಪಕ್ಕಕ್ಕೇ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೋಗಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದ ಚಾಲಕನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆಗಾರರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಿಸಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕಿರಾತಕರನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ಧಾರೆ.