/Govt School: ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣ! ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋರೆ ಇಲ್ವಾ?

Govt School: ಅದೆಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲದೇ ಮುಚ್ಚುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳುವವರೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ದಾರುಣ ಸ್ಥಿತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ (Govt School) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. 1903-04 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ 126 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (Students) ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೆದರೆ, ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಕಿಡಗೇಡಿಗಳ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಅಸಲಿಗೆ ಈ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು 1903-04 ರಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಶತಮಾನಗಳ ಹಳೆಯ ಶಾಲೆ ಇದೀಗ ಅದೋಗತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೂ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಶಾಲೆ.
ಅದೋಗತಿಗೆ ತಲುಪಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸ್ಕೂಲ್
ಶತಮಾನಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೇನ್, ವಿಜಯನಗರ ಶಾಲೆಯು ಇಂದು ಅದೋಗತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹಗಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುವ ಈ ಶಾಲಾ ಆವರಣವು, ರಾತ್ರಿಯಾದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿ, ಬಾರ್ನಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಈ ಶಾಲೆಯು 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 114 ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಎಂಬುದು ಶೋಚನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕುರಿ ಹಿಂಡಿನಂತೆ ಒಂದೇ ಗೋದಾಮು ಶೈಲಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಪಾಠ ನಡೆಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವೆಲ್ಲಾ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಅಡ್ಡೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ!
ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಲಾ ಆವರಣವು ಕಿಡಗೇಡಿಗಳ ಅಡ್ಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಾನ್ ಮಸಾಲಾ, ಸಿಗರೇಟ್, ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾರ್ನಂತೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲಾ ಆವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಲೀಜಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಈ ಗಲೀಜು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಶೌಚಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳೋದೆ ಬೇಡ. ಡೋರ್ಗಳೇ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆಗಳು, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದ ಬೇಸಿನ್ಗಳು. ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು, ಶಾಲಾ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಕಳ್ಳರ ಪಾಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. ಬೆಂಚುಗಳು, ಟೇಬಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರದೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲಗಳು ಕಳೆದಿವೆ.. ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳು ಮಸುಕಾಗಿವೆ. ಈ ದುಸ್ಥಿತಿ ನಡುವೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.