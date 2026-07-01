Dharwad: ಮುನಿಸಿಕೊಂಡ ಮುಂಗಾರು; ಕತ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ರೈತರು

ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದರೂ, ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತಲೂ ಈ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ದಿನವಿಡೀ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಜನರು ಮಳೆಯಾಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಗಾರು ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ವರ್ಷ ಕತ್ತೆ, ಕಪ್ಪೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಮುಂಗಾರು ಮುನಿಸು; ಕತ್ತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ರೈತರು
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಮುನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬರಗಾಲದ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡ ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುರಿದಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ಬೇಗನೇ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಶೇ. 60 ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಳೆಯೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ರೈತರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ಗಂಡು ಕತ್ತೆಗೆ ಕಾಂತೇಶ ಎಂದೂ, ಹೆಣ್ಣು ಕತ್ತೆಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಎಂದೂ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಪಂಗಡ ವರನ ಕಡೆಯೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂಗಡ ವಧುವಿನ ಕಡೆಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ವರನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಾಸಿಂಗ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ವಧುವಿನ ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಸಿಂಗ ಮತ್ತು ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮದುವೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ನೆರದಿದ್ದ ಜನರ ನಡುವೆ ಮಂತ್ರಘೋಷಗಳು ಮೊಳಗಿದವು. ವಧು-ವರರ ಕಡೆಯ ಪುರೋಹಿತರು ಮಂತ್ರ ಘೋಷಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಕಾಂತೇಶ-ಕಸ್ತೂರಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಳೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮದುವೆಯ ಊಟವನ್ನು ಸವಿದರು. ಮದುವೆಗಾಗಿ ಅಂಬಲಿ ಹಾಗೂ ನುಚ್ಚನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮದ ಜನರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅಂಬಲಿ-ನುಚ್ಚನ್ನು ಸವಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ರೈತರು ಕೊಂಚ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವಾರವೇನಾದರೂ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾದಂತೆಯೇ ಸರಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಳೆಗಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ವರುಣದೇವ ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.