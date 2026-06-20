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'ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂದವರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?'-ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ!

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೇ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಿರಿ? ಅಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರೂ ನೀವೇ, ಈಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ನೀವೇ. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೋ ಏನೋ" ಎಂದು ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು

Written ByManjunath Naragund
Published: Jun 20, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:49 PM IST
'ಆಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಫ್ರೀ ಅಂದವರು ಈಗ ಯಾಕೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?'-ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ನೇರ ಪ್ರಶ್ನೆ!

About the Author

Manjunath Naragund

Manjunath Naragund

ನಾನು 11 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. 2017ರಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಿಂಟ್‌ವೀಕ್, ಅಕ್ಷರ ಸಂಗಾತ, ರೌಂಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯಂತಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿ ಭಾಷಾಂತರಕಾರನಾಗಿದ್ದು, ಪರಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್‌ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುವಾದಿತ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ.

 

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