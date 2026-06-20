ಗದಗ: ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿರುವ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಗದಗದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತ (ಫ್ರೀ) ಎಂದು ಅಂದು ಹೇಳಿದವರು ಯಾರು? ಇಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?" ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೇ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಿರಿ? ಅಂದು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವರೂ ನೀವೇ, ಈಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೂ ನೀವೇ. ಇನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೋ ಏನೋ" ಎಂದು ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ಎಂದು ಅವರು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.
ಸಿಎಂ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ 400 ನೌಕರರ ವಜಾಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ:
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 400 ಜನ ನೌಕರರನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, "ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾನೂರು ಜನರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು? ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಒಂದು ಕಡೆ ಐಟಿ ಮತ್ತು ಬಿಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಎನ್ನಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಅವರದ್ದೇ ಪಕ್ಷದ 2ನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕರೇ ಇವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಮೇಕೆದಾಟು, ಮಹದಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರಾದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಅವರು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಮಾತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಂತಹ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಛಲ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿ ಅವರಿಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಕೇವಲ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದರು.
'ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ'
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕುರಿತು ಲಘುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಪಾಟೀಲ್, "ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರೇ, ನೀವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದವರು, ಬಹುಶಃ ಹನ್ನೊಂದನೇದವರು ಇರಬಹುದು" ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಅವರೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರೇಡ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಗಣವೇಶ ಧರಿಸಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದ ಅವರು, "ಹಾಗಾದರೆ ನೆಹರೂ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು? ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರು?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ, ನೆರೆಪರಿಹಾರ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ಧಾವಿಸಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಲು ಹೋದರೆ, ಅದು ಅವರಿಗೇ ತಿರುಗುಬಾಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಶಾಸಕರು, "ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಗೃಹ ಸಚಿವರು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಟಕಾ ದಂಧೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೇ ಬೀರು, ಬ್ರಾಂಡಿ, ವಿಸ್ಕಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲೂ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲ ಹರಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೇ ಬಾರ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ, ರಾತ್ರಿ 1 ರಿಂದ 2:30 ರವರೆಗೆ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಐಜಿ ಅಥವಾ ಡಿಜಿ ಅವರ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯೇ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸಿ.ಸಿ.ಪಾಟೀಲ್, "ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಒಮ್ಮೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ, ಆಗ ರಾಜ್ಯದ ಅಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದು ತಾ ನೊಬ್ಬ 'ದಕ್ಷ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ' ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿ" ಎಂದು ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.