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Kalaburagi:ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ! ಕಾರಣ ನಿಗೂಢ

Police Constable: ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಗತ್‌ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ದುರಂತ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್‌ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ CAR ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್‌ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನದಲ್ಲೇ 303 ರೈಫಲ್‌ನಿಂದ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. 
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 08, 2026, 06:39 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 06:39 AM IST
Kalaburagi:ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲೇ ಎದೆಗೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ! ಕಾರಣ ನಿಗೂಢ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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