ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ!.. ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ರೈತರ ಸಂಭ್ರಮ

Kara hunnime festival: ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಹಾಗೂ ರೋಣ ತಾಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಎತ್ತುಗಳ ಓಟ ಹಾಗೂ ಕರಿ ಮುರಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಬ್ಬವು ರೈತ ಸಮುದಾಯದ ಬದುಕಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುವ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎತ್ತುಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿವಿಧ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಬಿಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಸುಂದರ ಎತ್ತುಗಳು ಓಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಜನರು ಚಪ್ಪಾಳೆ, ಕೇಕೇ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದ್ರು. ಎತ್ತುಗಳ ಮಾಲೀಕರು ತಮ್ಮ ಎತ್ತುಗಳ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ರೋಮಾಂಚನ ಮೂಡಿಸಿತು.
ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತೀತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಎತ್ತು ಕರಿ ಮುರಿದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಹತ್ತಿ, ಜೋಳ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಫಸಲು ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ರೈತರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಎತ್ತಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಂತ್ರ ವಿಜೇತ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೃಂಗರಿಸಿ, ಹೂಮಾಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ವಾದ್ಯಮೇಳಗಳ ಮಂಗಳ ಧ್ವನಿ, ಡೊಳ್ಳು-ತಮಟೆಗಳ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದ್ರು. ಮಹಿಳೆಯರು ಕುಂಭ ಹಾಗೂ ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರೆ, ಯುವಕರು ಕೇಕೇ, ಶಿಳ್ಳೆ, ಜಯಘೋಷಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರು. ಇನ್ನು ಹಬ್ಬವು ಕೇವಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒಗ್ಗಟ್ಟು, ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಭ್ರಮ
ಬೇಸಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡು ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಸೋಮವಾರ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ (ಹುಣ್ಣಿಮೆ) ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಹೋಳಿಗೆ, ಹುಗ್ಗಿ ಮತ್ತು ಕಡುಬು ಮುಂತಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ದನಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರು. ರೈತರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಿಹಿಯೂಟ ಸವಿದರು.
ರೈತರು ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದರು, ಅವುಗಳ ಕೊಂಬುಗಳನ್ನು ಸೊಂಟದ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದದ ಜಿಂಗಲ್ಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೊಂಬುಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು ರಿಬ್ಬನ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು, ದನಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.