Dharwad farmer success story: ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಅಥವಾ ಈಜಲು ಹೋಗಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗುವ ಪೋಷಕರು ನೀರುಪಾಲಾದ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಧಾರವಾಡದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನಾಹುತ ತಪ್ಪಿಸಲು ಧಾರವಾಡದ ಈ ರೈತ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ರೈತನ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹೌದು, ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಅರೆಕುರಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಲೋಹಿತ್ ಮುಳಗುಂದಮಠ ಎಂಬಾತ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಕೃಷಿಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದಾಗುವ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ಲೋಹಿತ್ ಮುಳಗುಂದಮಠ ಅವರು ಸುಮಾರು 16 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 100 ಅಡಿ ಉದ್ದ, 100 ಅಡಿ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 18 ಅಡಿ ಆಳದ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ವಿಜಯಪುರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕವೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವೂ ಸಾಕಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಊರಿನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಜನರು ಇದರ ಬಳಿ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
ರೈತ ಲೋಹಿತ್ ಮುಳಗುಂದಮಠ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಅಡಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 8 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗ್ರಿಲ್, ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ, ಯಾರು ಸಹ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಈ ರೈತ ತಮ್ಮದೇ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಾದರಿ ರೈತನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ರೈತರು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಅಳತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ರೈತರು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅಳತೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡು, ನೀರನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡೋ ಸಹಾಯ ಧನದ ಎರಡುಪಟ್ಟು ಇಂಥ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಹಣವನ್ನು ರೈತರೇ ಭರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದ ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಗರಿಷ್ಠ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುಂದಮಠ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಧಾರವಾಡದ ರೈತ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕೆಲಸ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ.
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