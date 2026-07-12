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  • /Anna Bhagya: ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು! ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಮೇತ ಲಾರಿ ಸೀಜ್

Anna Bhagya: ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು! ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಮೇತ ಲಾರಿ ಸೀಜ್

Gadag: ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಗಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಲಾರಿಯೊಂದನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸೀಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 12, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 01:08 PM IST
Anna Bhagya: ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು! ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಮೇತ ಲಾರಿ ಸೀಜ್
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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Anna Bhagya: ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಬೇಕಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಕಣ್ಣು! ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕಿ ಸಮೇತ ಲಾರಿ ಸೀಜ್
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