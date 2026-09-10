ಸಂತೋಷ್‌ ಲಾಡ್‌ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರೀ ಪಂಗನಾಮ! ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಮೋಸ

FBT App Fraud: ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಮೋಸದ ಜಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, FBT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಂಬಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಲವರು ಇದೀಗ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಜನರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಆದಾಯ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಂಬಿದ ಹಲವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಸದ ಜಾಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. FBT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಸೆಯಿಂದ ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನೇ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಿಗದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ
‘ಹಣಕ್ಕೆ ಹಣ’ ಎಂಬ ಆಸೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಜ. ಇದೇ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಜನರನ್ನ ವಂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಂಬಿ ಜನರು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. FBT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಂಬಿದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಹಲವರು ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಕುರಿತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಇದೀಗ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ನಷ್ಟ?
ಈ ಮೋಸದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ನೂರಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನರಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಖರವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಣ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಹಣವನ್ನ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಒದಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಲಘಟಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣ
ಈ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಲಘಟಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಅವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕಲಘಟಗಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರೇ ಈ ಮೋಸದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ, ನೋಂದಣಿ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಪರಿಚಿತರು ಅಥವಾ ಇತರರ ಮಾತನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಂಬಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.
ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ FBT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಹಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಜಾಲದ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿ ಜನರನ್ನ ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಹಣ ಮರಳಿ ಸಿಗುವುದೇ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಘಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನರನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು FBT ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೀಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ನಿಖರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ.