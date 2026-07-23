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ಮಗನ ಸಾ*ವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ತಾಯಿ.. ಪುತ್ರ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದರೂ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡಾವಣೆ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jul 23, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 02:42 PM IST
ಮಗನ ಸಾ*ವಿನ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ತಾಯಿ.. ಪುತ್ರ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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