ರಾಜ್ಯದ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ.. ರೈತರ ಪರಿಹಾರ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Natural Disaster Management Meeting: ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳಾದ ಎನ್.ಹೆಚ್ ಕೊನರೆಡ್ಟಿ, ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸ್ನೇಹಲ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಓ ಸೇರಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಸಭೆಯ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ರೈತರ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೇ ಬೆಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನೀರು ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ನದಿಗೆ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಳೆವರೆಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಸಕರು ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್, ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್&ಟಿ ಕಂಪನಿ ವಿರುದ್ಧ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಪೂರೈಸುವ ಎಲ್&ಟಿ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್&ಟಿ ಇದ್ದಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೋಡ ಭಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಚರ್ಚೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತರುತ್ತೇವೆ. ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಆರಂಭ ಆಗಬಹುದು. ಎಸ್ಐಆರ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ವಿರೋಧ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಮತದಾರರಾಗಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಮತದಾರರ ಆಗಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೇನು ಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.