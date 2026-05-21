Son-in-law killed father in law: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಆಸ್ತಿ ಆಸೆಗಾಗಿ, ಹಣದಾಸೆಗಾಗಿ ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮಂದಿರ ನಡುವೆ, ಸ್ನೇಹಿತರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಜಗಳದಿಂದಾಗಿ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರೋದನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ, ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ,. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ (Mobile Charge) ಇಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ನಡೆದಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದೂ ಅಳಿಯನೇ ಮಾವನನ್ನು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ (Crime) ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹೌದು, ಕೇವಲ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಶುರುವಾದ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು? ಕೇವಲ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಳಿಯ ಮಾವನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದನೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಚ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿತು ಭೀಕರ ಕೊಲೆ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇವಡಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೇ, 20ರ ಬುಧವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಳಿಯ ಅಜೀಮ್ ರೇವಡಿಹಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಮಾವ ದಾದಾಪೀರ ಕೋಲಕಾರ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕುವ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ, ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಿಂದಾಗಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಅಳಿಯ ಅಜೀಮ್ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾವ ದಾದಾಪೀರ ಕೋಲಕಾರನನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಂದೇ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ.
ಮಾವನನ್ನೇ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಳಿಯ
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾವ ದಾದಾಪೀರ ಕೋಲಕಾರ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನಂತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಳಿಯ ಅಜೀಮ್ ಕೂಡಾ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಮಾವ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಜಗಳ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆಗೈದಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸದೇ ಇದ್ದಿದಕ್ಕೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯನ್ನೇ ಗಾರೆ ಕೆಲಸಗಾರ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೇವಡಿಹಾಳ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಹೌದು,,, ದಾದಾಪೀರ್ ಕೋಲ್ಕಾರ್ ಎಂಬ 38 ವರ್ಷದ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಇವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಛಬ್ಬಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಜೀಂ ಜಮಖಾನೆ ಎಂಬಾತ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.
ದಾದಾಪೀರ್ ಬಳಿ ಗಾರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಜೀಂ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಪರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿದ್ದ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಾದಾಪೀರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದ ಅಜೀಂ, ದಾದಾಪೀರ್ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಮನಬಂದಂತೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಜಗಳ ಕೊನೆಗೆ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.