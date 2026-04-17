ಕಡಲೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ: ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ತುಂಬಲು ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡದ ಸರ್ಕಾರ

MSP for Chickpeas: ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರಕಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತಿದ್ದು ಈಗ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ತುಂಬಲು ಖಾಲಿ (ಗೋಣಿ) ಚೀಲ ಇಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂದೆ ಕಡಲೆ ರಾಶಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಗೋಣಿ ಚೀಲ ತಂದು ಖರೀದಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಡಲೆ ತುಂಬಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ರೈತರು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಡಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಹ ಖರೀದಿ ಸಹ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಖರೀದಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಡಲೆ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ 36 ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 23,393 ರೈತರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿ 6,400 ರೈತರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 24ರ ವರೆಗೆ 1,14,078 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 23,393 ರೈತರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದರೂ ಕೇವಲ 6,400 ರೈತರಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಕಡಲೆಕಾಳು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರಲ್ಲೂ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಡಲೆಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 60 ರಷ್ಟು ಮಾಲನ್ನು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಮುಂದೆಯೇ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಇಂತಹ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಣಿ ಚೀಲ ಇಲ್ಲದೆ ಪರದಾಟ:
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತುಂಬಲು ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಕೈಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬೆಳೆ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿ ರೈತರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನವಲಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೋಳಿವಾಡ ನಂ.2ರಲ್ಲಿ 72 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಧಾರವಾಡ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 262 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಅನಿರ್ವಾಯವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಣಿ ಚೀಲದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರು ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಕಡೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಲಾಖೆ ಸರಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.