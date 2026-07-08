Add Zee Business As A Preferred Source
App

ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳು.. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು..

ಮೃತ ಯುವತಿ ತಾಯಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಬಡಿದು ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Jul 08, 2026, 09:01 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:01 PM IST
ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳು.. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ನಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದು..
Source: Bureau

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IPL ಈ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ TC.. ಅಚ್ಚರಿ ಅನಿಸಿದರೂ ಇದು ಸತ್ಯ!
IPL 202628 min ago
2
Sun transit 202634 min ago
3
fifa word cup 20261 hr ago
4
ತಬಾಹಿ ಸಾಂಗ್‌1 hr ago
5
rain1 hr ago