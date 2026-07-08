Nagaratna Halemani incident in Hubballi: ಮದುವೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ತಿಂಗಳೂ ಕಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಜೀವನದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ನವವಿವಾಹಿತೆಯ ಬದುಕು, ಗಂಡನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಭೀಕರವಾಗಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೂರತನ ಗಂಡ ಮೆರದ ಗೊತ್ತಾ. ಗಂಡನ ಈ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು, ಹಸೆ ಮಣೆ ಏರಿ ಕೇವಲ ಐದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ನಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಗುರುಹಿರಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರಿಬ್ಬ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾಲಿರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಆರಂಭ ಆಗಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ತಾನೇ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊ*ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೃತ ಯುವತಿ ತಾಯಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಮದುವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಹೊಡೆದು, ಬಡಿದು ಹಿಂಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಇಬ್ರಾಹಿಂಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರತ್ನ ಹಳೆಮನಿ (19) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಪತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಹೆಲ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲೇ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಶಿವರಾಜ್, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ನಾಗರತ್ನ ಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಆಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸಂಸಾರ ಕೇವಲ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ತಾರಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಶೋಕದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ SP ಗುಂಜನ್ ಆರ್ಯ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ಕೊಲೆಯಾದ ನಾಗರತ್ನಳನ್ನ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ನಿಂದ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ್ ಹೊಡದಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾದಗಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಇತ್ತು. ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.