Davanagere Crime: ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಫಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕ-ಯುವತಿಯರು ಜಿಮ್ (Gym) ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕಿರಾತಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಿಮ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಆತ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್, ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೇಳಿಕೊಡುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಫ್ಲವರ್ ಚಿತ್ರವಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಹೂ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೇ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೂ ತೆಗೆದು ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ (Viral) ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಮ್ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕವೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ದೋಚಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಇದೀಗ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಜಿಹಾದ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ!
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಪವರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್ನ ಮಾಲೀಕನೊಬ್ಬನ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಇದೀಗ ಬಟಾಬಯಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸರಸ್ವತಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಜಿಹಾದ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಇದೀಗ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಎಂಬ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಮ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಜಿಮ್ ಕಲಿಯಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಈತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿ ನಂತರ ಅವರನ್ನ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಆಕಾಶ್
ಇನ್ನು ಅಸಲಿಗೆ ಆತ ನಾನು ಸಹ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ್ ಎಂದು ಕೆಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹ ಸಲುಗೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜಿಮ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೂ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ನಂತರ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಬ್ಲಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರವಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕೆಂದರೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೂ ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ಪೀಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈತನಿಗೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಜಿಮ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈತನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಈತನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 13 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಕೆಲವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಮುಖಂಡ ಮಣಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಕೆಟಿಜೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಬು ಈತ ಹಿಂದೂ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಜಿಮ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ನನ್ನ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ.