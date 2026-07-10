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Davanagere: ಲವ್‌ ಜಿಹಾದ್‌ ಅಲ್ಲ 'ಜಿಮ್‌ ಜಿಹಾದ್‌'! ಆಕಾಶ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ನ ಹೇಡಿ ಕೃತ್ಯ

ಇದೀಗ ಜಿಮ್‌ ಟ್ರೈನರ್‌ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್‌ ಜಿಹಾದ್‌ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ? ಈ ಕುರಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

Written ByPrajwal B
Published: Jul 10, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:33 PM IST
Davanagere: ಲವ್‌ ಜಿಹಾದ್‌ ಅಲ್ಲ 'ಜಿಮ್‌ ಜಿಹಾದ್‌'! ಆಕಾಶ್‌ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ನ ಹೇಡಿ ಕೃತ್ಯ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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