ಕಾಡು ಔಡಲ ಬೀಜ ಸೇವಿಸಿ 25ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ

ಗದಗ: ಕಾಡು ಔಡಲ ಬೀಜ ಸೇವಿಸಿ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಗದಗ ತಾಲೂಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಪುರ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಔಡಲ ಮರವಿದೆ. ಆಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರದ ಕಾಯಿ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಡೆದ ಅದರೋಳಗಿನ ಬೀಜ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ವಿಷಕಾರಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ತಲೆ ಸುತ್ತುವಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತ ಪಾಲಕರು ಕೂಡಲೇ ಗದಗ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇವರೆಲ್ಲಾ 2, 3 ಹಾಗೂ 4ನೇ ತರಗತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾದ್ದರಿಂದ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 18 ಜನ ಬಾಲಕಿರು ಹಾಗೂ 9 ಜನ ಬಾಲಕರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ. ಈ ಬೀಜ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಬೀಜ ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡವರಿಗಾಗಿ ಗದಗ ಜಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗದಗ ಡಿಡಿಪಿಐ ಆರ್ ಆರ್ ಬುರಡಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದ ಬಳಿ ಆಟವಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, 2, 3 ಮತ್ತು 4 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು.
ಸುಮಾರು 18 ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹುಡುಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಧಿತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗದಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಜಿಮ್ಸ್) ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಹಲವಾರು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾದ ನಂತರ ಈ ಘಟನೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತಂಕವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು.
ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿ ಹವಾಮಾನ ಹೀಗಿದೆ
ಇಂದು ಗದಗ ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 25.4°C, ಆರ್ದ್ರತೆ 66% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. 51% ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದೊಂದಿಗೆ 16.9°C ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ, ತಾಪಮಾನವು 25.7°C ಮತ್ತು UV ಸೂಚ್ಯಂಕ 2.7ಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 35.6 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು 18.6°C ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ಆಕಾಶವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ತಾಪಮಾನವು 27.3°C ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯು 56% ರಷ್ಟಿದ್ದು, 28.1°C ನಂತೆ "ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ".
ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಹವಾಮಾನವು ಭಾಗಶಃ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು 25.8°C ಹತ್ತಿರ ತಂಪಾದ ತಾಪಮಾನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 33.1 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯು 19.7°C ನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗೋಚರತೆಯು ಸುಮಾರು 10 ಕಿ.ಮೀ. ಇರುತ್ತದೆ.