ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟಿದ್ದು ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಗೆ ಸಾಲ ಶೂಲ ಮಾಡಿ ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಒಣಗತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ವರುಣದೇವ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಯು ಒಣಗಿದ್ದು ಈಗ ಭೂಮಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತಿದೆ.
ಬೀಜ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಒತ್ತು ಕುಳಿತುವ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೈತನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೈತನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಕೂಡಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2025,26 ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು, ತಾಲೂಕ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬಸವರಾಜ ಯೋಗಪ್ಪನವರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದರು.
ಇತ್ತ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಮಳೆಯ ಅಭಾವದಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.. ಪ್ರತಿದಿನ ಮಳೆಯ ಆಗಮನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಬಲಮುರಿಯ ಶ್ರೀ ಅಗಸ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಲಮುರಿಯ ಶ್ರೀ ಅಗಸ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ , ನದಿ ಪೂಜೆ, ವ್ರಕ್ಷ ಪೂಜೆ , ಗೋಪೂಜೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ
ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗುವಂತೆ ಪಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು?
ಜೂನ್22 ರಂದು ಐಎಂಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೋಡಗಳೂ ದಟ್ಟವಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದ ವಿಶಾಲ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಣಗಿದ್ದವು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದ ಎಲ್ ನಿನೋ(El Nino) ವಿದ್ಯಮಾನದ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನವು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ NOAA ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಲ್ ನಿನೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲು ಈ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
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