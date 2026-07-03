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ಮೈ ಮರೆತು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಜಾರಿದ ಪೊಲೀಸರು!.. ಠಾಣೆಯಿಂದಲೇ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ

Accused escapes from jail: ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಚಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಠಾಣೆಯಿಂದಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಫಜಲಪುರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jul 03, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 09:20 AM IST
ಮೈ ಮರೆತು ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ ಜಾರಿದ ಪೊಲೀಸರು!.. ಠಾಣೆಯಿಂದಲೇ ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿ
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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