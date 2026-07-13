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Belagavi: ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕದ್ದ ಕಿರಾತಕ! ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Mobile Theft: ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ (Beggar) ನಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಖತರ್ನಾಕ್‌ ಖದೀಮನೊಬ್ಬ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ (Mobile Theft) ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಳ್ಳತನದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ (CCTV Camera) ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 13, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 01:04 PM IST
Belagavi: ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕದ್ದ ಕಿರಾತಕ! ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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