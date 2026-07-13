Belagavi: ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಬಂದು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆಯ ಮೊಬೈಲ್‌ ಕದ್ದ ಕಿರಾತಕ! ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆ

Bealagavi: ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದುಬಾರಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೊಬೈಲ್, ಬಂಗಾರದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆಯೂ (Price Hike) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸೋದೆ ಇಂದು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಕಳ್ಳತನದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೊಂದು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ (Beggar) ನಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಖದೀಮನೊಬ್ಬ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಕದ್ದು ಎಸ್ಕೇಪ್ (Mobile Theft) ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಕಳ್ಳತನದ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ (CCTV Camera) ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಗೋವಾವೇಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಸಮೀಪದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ವೇಳೆ ಖದೀಮನ ಕೃತ್ಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ!
ಜುಲೈ 12ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಹಳೇ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಆತನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿತ್ತು. ಬಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚಾಣಾಕ್ಷತನದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಗರಿಸಿದ್ದಾಮೆ. ಆ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಣದೆ ಇದ್ದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸಿಸಿಟಿವಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಹಿನ್ನಲೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದೂರು ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಟಿಳಕವಾಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅಂಗಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು, ಕಳ್ಳನ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದ ನಂತರ ಫೋನ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಕಾಣುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಲಿ ಮುಖ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತಾ, ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ತನ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ.